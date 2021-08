Im dritten Jahr steht Negjmedin Qela in Lohn und Brot beim SC Winterbach. Im zweiten Jahr ist er nun Trainer. Und dennoch ist es für ihn gefühlt die erste Saison als Spielertrainer. Er hat an der Personalschraube gedreht.

„Ich hatte schon ein Jahr in Winterbach gespielt. Dann wurde ich gefragt, ob ich nicht Trainer sein will. Am Anfang war das extrem schwer, weil ich keine Mannschaft hatte“, erzählt Qela, der bei einem Dienstleistungsunternehmen arbeitet. Die Mannschaft hat er mittlerweile zusammengestellt, auch wenn er in diesem Jahr nochmals an der Personalschraube drehen musste, was ihm durch freundschaftliche Kontakte doch ganz gut gelang.

„Es ist eine große Herausforderung, überhaupt Spieler zu bekommen. Unsere Mannschaft war schon im Vorjahr sehr international besetzt. Es waren auch Leute dabei, die jahrelang gar kein Fußball gespielt haben“, fügt der Kosovare Qela an. Zu Beginn der vergangenen Saison seien viele Syrer und viele Migranten anderer Herkunft im Team gewesen. „Am Anfang war das schon sehr schwer. Da haben wir ganz schön viele Sprachen im Training gesprochen“, erinnert sich der Winterbacher Spielertrainer, der aber aus dem Multikulti eine einheitliche Fußballsprache entwickeln konnte.

Kollegen des Neffen im Kader

Doch im Sommer dieses Jahr wurde neuerlich heftig am Personalkarussell gedreht. „Es hat sich wieder mal sehr viel verändert. Ich habe jetzt eine sehr, sehr junge Mannschaft. Es sind auch viele Kollegen von meinem Sohn und meinem Neffen dabei“, sagt Qela, der dennoch von einem sehr knapp bestückten personellen Gerüst spricht. „Ich habe auf Dauer wohl 15 bis 20 Spieler, die mir immer zur Verfügung stehen. Das könnte eng werden“, berichtet der Spielertrainer, der aber auch von Vereinbarungen mit Spielern zur Winterpause spricht, die zum SCW kommen möchten.

Das seine Mannschaft sehr jung sei, freut Qela besonders. „Mir macht es riesengroßen Spaß, mit den jungen Leuten zusammenzuspielen. Ich bin der Opa der Mannschaft, darauf bin ich stolz. Ich kann mit meinen Freunden zusammen spielen, das macht ohnehin großen Spaß“, fügt der frühere Oberligaspieler an. Er will deshalb auch die Ziele nicht so hoch hängen. „Zuerst müssen wir uns als Mannschaft besser finden. Ein Platz unter den ersten fünf soll es aber schon sein“, strebt Qela an, in der oberen Tabellenhälfte mitzuspielen.

Schwer einzuordnen

Aber momentan falle es ihm noch schwer, ob der erneuten Runderneuerung der Mannschaft deren Leistungsfähigkeit auch einzuordnen. Er sei gespannt darauf, zu sehen, wie sich die Mannschaft taktisch auf dem Feld präsentiere. Das aber wird dann am 15. August klar werden: Dann wartet mit der TSG Mittelbach-Hengstbach gleich eines der Topteams der C-Klasse, bei dem das junge Team gleich sieht, wo es steht.

Die Klasse, das Team

Spielklasse: C-Klasse Pirmasens West

Trainer: Negjmedin Qela ist 38 Jahre alt und wohnt in Zweibrücken. Der im Kosovo geborene frühere Oberligaspieler des SVN Zweibrücken steht vor seiner zweiten Saison als Spielertrainer beim SC Winterbach. Davor war er schon ein Jahr Spieler beim SCW.

Verein

Vorsitzender: Rolf Gries - Spielleiter: Marcel Rauch - Mitglieder: 100.