Die Stegwiesenbrücke, eine Fußgängerbrücke, die in Bubenhausen über den Hornbach führt, wird im März abgerissen. Eine neue Brücke wird vermutlich nicht mehr gebaut.

Die Brücke ist die Verlängerung der kleinen Seitenstraße In den Stegwiesen. Sie ist marode und seit 2014 gesperrt. Um sie zu entfernen, muss die Stadt einen Kran auf die Autobahn stellen. Das will sie Anfang März tun, wenn die Autobahn wegen anderer Arbeiten sowieso gesperrt werden soll. So spart sie 35.000 Euro.

Stadtratsmitglied Gerd Maurer (SPD) hofft weiter, dass die Brücke erneuert wird. Auf Nachfrage der RHEINPFALZ sagte er, dass vor allem ältere Bubenhauser die Brücke genutzt hätten, um auf dem Weg parallel zur Autobahn zu spazieren. Die Straße Richtung Kinokreisel und Hornbachstaden sei dagegen zu weit. Dirk Schneider (Fraktion Bürgernah) sagte, die Bubenhauser Stadträte sollten sich mal die alten Pläne rausholen: Die Brücke sei als Teil einer Verbindung zwischen Bubenhausen und dem Zweibrücker Bahnhof gedacht gewesen. Aber dann sei der Durchgang unter der Autobahn verhindert worden, und nur damit ergebe die Brücke einen Sinn. „Wir brauchen keine Brücke, die schnurstracks auf eine Autobahn zuführt“, fand auch Pascal Dahler (CDU).

„Nicht nur Schrott“

Was mit der Brücke geschieht, ist offen. Gerd Maurer schlug vor, dass Tadano sie vielleicht haben möchte: „Das ist ja auch ein Bauwerk, das Geschichte hat und auch ästhetisch ist, nicht nur Schrott.“ Auch Dahler hoffte, „dass Tadano Interesse zeigt“.