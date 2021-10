Weil mehrere Abgeordnete im Stau festsaßen, musste am Mittwochmorgen, 13. Oktober, der Beginn einer Sitzung des saarländischen Landtages um eine halbe Stunde verschoben werden. Grund für die schweren Verkehrsbehinderungen im Berufsverkehr war ein Unfall auf der A6 bei Fechingen, kurz vor dem Dreieck Saarbrücken, an dem die Autobahn nach Metz abzweigt. Gegen 8 Uhr waren in Fahrtrichtung Saarbrücken im Nebel drei Fahrzeuge zusammengestoßen, darunter ein Lieferwagen aus Zweibrücken. Zwei Menschen wurden verletzt, einer davon schwer. Wie die Polizei mitteilte, waren zwei Firmenfahrzeuge und ein Personenwagen in den Unfall verwickelt. Alle drei mussten abgeschleppt werden. Die Polizei sperrte zwei Fahrspuren, was einen Rückstau bis nach St.Ingbert zur Folge hatte. Die Verletzten wurden vom Rettungsdienst versorgt und in Kliniken gebracht. Nach Abschluss der Bergungsarbeiten gegen 9.30 Uhr löste sich der Stau auf.