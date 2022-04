Das Neubaugebiet in Rimschweiler liegt laut Stadtverwaltung im Zeitplan. Damit widerspricht die Stadtverwaltung Ortsvorsteherin Isolde Seibert.

Isolde Seibert hatte in der Ortsbeiratssitzung vor Ostern gesagt, die Erschließung des Neubaugebiets „Im Hirtengarten“ verzögere sich, weil erst illegal abgelagerter Müll entfernt werden müsse. Das Baugebiet zwischen Sportplatz und Ortsdurchfahrt liegt auf einem Gelände, auf dem bis 1962 eine Tankstelle und eine Autowerkstatt betrieben wurden und das später als privater Schrottplatz genutzt wurde, erinnert die Stadt. 2014 sei das Gelände im Auftrag der Stadt saniert worden. Der vordere, nördliche Bereich sei bereits freigemessen worden. Für den weiter hinten liegenden, damals unbebauten Bereich seien im Herbst 2021 Bodenproben entnommen worden. Die ersten Ergebnisse dieser Untersuchung lägen seit März 2022 vor und hätten keine Anhaltspunkte für Altlasten ergeben, schreibt Stadtsprecher Jens John. Im Boden befanden sich aber Metall- und Kunststoffteilchen und Glasscherben, die ausgesiebt und aussortiert werden mussten. Nun müsse das Gebiet noch auf Munitionsreste aus dem Zweiten Weltkrieg untersucht werden. „Festzustellen ist, dass wir mit dem Bebauungsplanverfahren voll im Zeitplan liegen“, schreibt Jens John.

Der Stadtrat hat im November 2021 beschlossen, einen Bebauungsplan aufzustellen. Voraussichtlich Mitte Juni soll sich der Stadtrat erneut mit dem Baugebiet befassen. Der Plan wird danach noch einmal öffentlich ausgelegt, und man kann Anmerkungen und Vorschläge machen oder Punkten widersprechen. Damit befassen sich Bauausschuss und Stadtrat dann noch einmal, dann kann der Bebauungsplan in Kraft treten und die Erschließung beginnen. Die übernimmt die WVE Kaiserslautern, die auch die Baugebieten in Oberauerbach nördlich der Gerhart-Hauptmann-Straße und in Mörsbach oberhalb der Talstraße so herrichtet, dass die Grundstückskäufer loslegen können.