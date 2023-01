Zweibrücken hat seit einem Jahr keinen Behindertenbeauftragten mehr. „Wir brauchen dringend jemanden, es findet sich nur niemand“, sagt Oberbürgermeister Marold Wosnitza.

„Wir sind dran“, versicherte Wosnitza am Mittwoch in der Sitzung des Stadtrats auf Nachfrage von Norbert Pohlmann, dem Fraktionssprecher der Grünen. Die Stelle sei mehrfach sowohl intern als auch extern ausgeschrieben worden, aber es habe sich niemand gefunden, der sie übernehmen könnte. „Es wird wieder einen Behindertenbeauftragten geben, weil wir einen brauchen“, sagte der Oberbürgermeister. Derzeit kümmere sich das Zweibrücker Sozialamt um die durchschnittlich 15 Beratungen jeden Monat. In Einzelfällen könnten Anrufer zum Service-Büro des Landes in Landau durchgestellt werden, sagte er, nachdem Pohlmann einen solchen Fall erwähnt hatte.

Der bisherige Behindertenbeauftragte bei der Stadtverwaltung Zweibrücken, Gerd Kaufeld, war Anfang vergangenen Jahres kurzfristig ausgeschieden. Er hatte sie Stelle seit 1991 inne, seitdem sie geschaffen wurde.