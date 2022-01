Die SPD-Stadtratsfraktion spricht sich für eine Hundewiese im Stadtgebiet aus, will das Thema in der Stadtratssitzung Anfang Februar zur Diskussion stellen. Fraktionsvorsitzender Stéphane Moulin nennt zwei Grünflächen, die zur Hundewiese ernannt werden könnten. „Das Thema ist nicht neu, aktuell aber erneut entfacht“, sagt Moulin. Auslöser sei die Einzäunung der ehemaligen Hundewiese an der Ecke Römer-/Wachtelstraße gewesen: Die Zweibrücker SPD wurde laut Moulin von mehreren Seiten auf das Thema angesprochen. „Eine Hundewiese ist durchaus etwas, das es in Zweibrücken nicht gibt“. Der Antrag für die kommende Stadtratssitzung ist allerdings als Prüfauftrag an die Stadt zu lesen. Bevor die Partei das Errichten einer Hundewiese fordert, so Moulin, sollte die Stadt noch einige Fragen beantworten: Wo könnten Hundewiesen entstehen, was müsste genau gemacht werden, gibt es rechtliche Voraussetzungen, was kostet eine solche Wiese und wie schnell könnte sie eröffnet werden? Für den SPD-Vorsitzenden wäre die nun eingezäunte Wiese an der Römerstraße eine ideale Hundewiese. Ebenso schlägt Moulin die große Grünfläche am Hornbach vor. Bereits über eine einzige Wiese würde sich der SPD-Chef freuen, je mehr Hundewiesen entstehen, umso besser wäre das. „Es geht auch um Möglichkeiten, den Hund mal von der Leine zu lassen. Ein Hund muss auch mal rennen“, findet Moulin.