Im saarländischen Neunkirchen bleibt das Ganzjahres-Schwimmbad „Die Lakai“ an Karfreitag (7. April) und Ostersonntag (9. April) geschlossen. Am Karsamstag öffnen in der „Lakai“ das Hallenbad von 8 bis 19 Uhr und die Sauna regulär von 9 bis 21 Uhr. Am Ostermontag (10. April) sind Hallenbad und Sauna von 9 bis 18 Uhr geöffnet.