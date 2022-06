Nach einem 1:1 im Hinspiel am Mittwoch auf eigenem Platz, hat die SG Knopp/Wiesbach am Sonntag das Relegationsrückspiel beim VfL Simmertal mit 1:3 (1:2) verloren und damit den Aufstieg in die Landesliga West verpasst.

Im Duell der Bezirksliga-Vizemeister kam die Mannschaft von Trainer Sanel Nuhic, gut in die Partie. Bereits in der dritten Spielminute ging Knopp/Wiesbach durch Kaio de Souza in Führung (3.). „Es war ein Traumstart. Danach haben wir versucht, das Spiel an uns zu reißen“, meinte der Vorstand des SV Wiesbach, Steffen Martin. Tim Hein glich für Simmertal aber aus (21.), als er sich nach einem Pass durch das Mittelfeld schnell vor dem Tor drehte und wuchtig einschoss.

Ricardo Ridder brachte den VfL dann noch vor der Halbzeitpause mit einem Elfmetertor in Führung (39.), Nils Pascher erhöhte kurz nach Wiederanpfiff mit einem Sonntagsschuss in den Winkel auf 3:1 (65.). „Wir haben es zum Spielende dann nicht mehr geschafft, die Simmertaler unter Druck zu setzen. Sie haben verdient gewonnen“, meinte Martin nach der Partie vor 500 Zuschauern.