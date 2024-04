Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Am Otterstein gibt es einen starken Rattenbefall, der seinen Ursprung in offen rumliegendem Müll hat. Der Stadt ist das Problem bekannt. Sie erklärt, was sie dagegen unternehmen will.

Just nach Erscheinen des Artikels „Bei Rattenalarm die Stadt verständigen“