Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Zu sechs Jahren Gefängnis wurde am Dienstag ein 35-jähriger Zweibrücker verurteilt. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass er am 16. August einen 40-jährigen Nachbarn erstochen hat. Bei der Urteilsverkündung rastete der Verurteilte aus.

Schockierende Szenen im Gerichtssaal: Als Richterin Susanne Thomas das Urteil verkündete, begann der Angeklagte plötzlich laut zu schreien und Beschimpfungen auszustoßen, er warf