Zu den Handballern des Pfalzligisten TS Rodalben, die noch mal eine höherklassige Herausforderung suchen, gehört auch Pascal Glöckner. Der 28-jährige Torwart wechselt zur kommenden Runde von der TSR zum Oberligisten VT Zweibrücken-Saarpfalz, der aktuell um den Klassenverbleib kämpft.

In Zweibrücken trifft er dann auf seinen früheren Teamkollegen Kevin Hauck, der seinen Vertrag für die kommende Saison bereits verlängert hat. Mit VTZ-Torwart Norman Dentzer, der zur Saison 2020/21 von der TSR zu den Zweibrückern gewechselt war, hatte Glöckner bereits in Rodalben einige Runden lang ein Torwartgespann gebildet. Und Glöckner trug auch schon mal selbst das VTZ-Trikot. In der Spielzeit 2012/13: Damals noch ein Youngster, bildete er mit Daniel Wenzel oder Jadran Pesic das Torhütergespann der VTZ Saarpfalz II in der Saarlandliga.