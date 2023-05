Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die private Siebenpfeifferstraße wird von ihrem Eigentümer entgegen seiner Drohung vorerst nicht abgeriegelt. Für Mittwoch war die Sperrung befürchtet worden.

„Nein, hier ist alles frei und offen“, sagt Kurt Weber, lacht und schaltet am Mittwochmittag für einen kurzen Plausch in seinem Vorgarten in der Siebenpfeifferstraße den Rasenmäher