Die Verwaltung entwickelt ein Konzept für klimafreundliche Dächer auf städtischen Gebäuden. Diesem Antrag Dirk Schneiders (Fraktion Bürgernah) folgte der Stadtrat am Mittwoch einstimmig. Dem Rat soll demnach noch dieses Jahr ein Entwurf vorgelegt werden, wo und wie Dächer begrünt und/oder mit Sonnenstrom entstehen könnten. Vier Gebäude sollen zuerst drankommen: Hallenneubau hinter der Feuerwache, Turnhalle der Herzog-Wolfgang-Realschule plus in der Wackenstraße, Quartierstreff Soziale Stadt in Bubenhausen und Kindergarten-Neubau hinter der Festhalle. Die Verwaltung soll außerdem prüfen, ob das Dach der neuen Multifunktionshalle am Helmholtz-Gymnasium bepflanzt oder mit Solarstrom ausgestattet werden kann. Mögliche Klimaschutzmaßnahmen und der Einsatz erneuerbarer Energien auf weiteren städtischen Flächen und Parkplätzen sollen auch untersucht werden.