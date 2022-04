So langsam wird alles wieder normal. So soll in Zweibrücken wieder Pfingstmarkt gefeiert werden. Und das Hengstbacher Blütenfest steht auch wieder an.

Eine Zweibrücker Firma baut in der Alten Ixheimer Straße für bis zu zehn Millionen Euro neue Eigentumswohnungen. Dafür werden drei alte Gebäude abgerissen, darunter ein sehr bekanntes. Und eine wichtige Verkehrsader wird für vier Wochen gesperrt.

Auch für die Jahre 2022 und 2023 erhält die Klinik für Kinder- und Jugendmedizin im Städtischen Krankenhaus Pirmasens das Siegel „Ausgezeichnet. Für Kinder“. Es beinhaltet nur Lob, kein Geld.

Ein Bild und seine Geschichte: Zwischen Windsberg und Dusenbrücken wurde ab Herbst 1939 ein Stausee angelegt. Er galt damals als größtes Gewässer-Hindernis des gesamten Westwalls. Der Baubeginn der Staumauer bei Dusenbrücken erfolgte bereits 1938.

Die Shell-Tankstelle an der B10 bei Hinterweidenthal wird komplett modernisiert. Ab Mitte Mai sollen die Zapfsäulen dort wieder öffnen.

In Trulben könnten 26 neue Bauplätze entstehen, wenn die Gemeinde die Sache in Gang bringt.