Das saarländische Trio Wings (Flügel) bringt am Sonntag, 24. Oktober, 18 Uhr, eine Engel-Performance mit Musik und Spontanmalerei in die Zweibrücker Karlskirche.Wie muss man sich das vorstellen? Sven Prokaska spielt Gitarre, Thorsten Grand Klavier und singt. Die Musik entsteht aus verschiedenen Arrangements mit Aha-Effekten, wenn kurz mal Songs von Peter Gabriel, Sting oder den Eurythmics anklingen. Dazu kommen Texte über Engel, die Gaetano Franzese liest, wenn er nicht gerade auf dem Boden liegt und malt. Engel natürlich. Während der Performance geht ein Song in den nächsten über, ein Bild folgt dem nächsten, ein Zitat dem nächsten. Bereits vorher sind Flügel von Engels im Raum vorhanden und präpariert.

Während die Musiker thematisch passende Stücke aus Jazz und Pop spielen, gestaltet der Künstler Gaetano Franzese vor Ort weitere Engelbilder. All das soll die Zuschauer und Zuhörer zum Nachdenken anregen und auch zur Besinnung. Seit den Musik-Malerei-Aktionen, die der frühere Zweibrücker Kunstvereinsvorsitzende Wolfgang Thomeczek in den 90er und Nullerjahren initiierte, hat es etwas Vergleichbares in Zweibrücken nicht mehr gegeben. Die drei Saarländer führen ihr Engel-Programm – angeblich glauben etwa 30 Prozent der Deutschen an Engel – schon seit 2019 im Saarland auf. Grand und Prokaska haben sich an der Gemeinschaftsschule Neunkirchen kennengelernt, wo sie als Lehrer arbeiteten. Grand war danach am Saarländischen Staatstheater als Orchestermanager tätig und begegnete dabei Franzese. An Engel glaubt Gand zwar nicht, an ihre Bedeutung als positiv besetzte Fantasiewesen aber schon.

Karten

Es gibt noch Karten für 16 und 20 Euro, ermäßigt acht und zehn Euro beim Zweibrücker Kulturamt, Maxstraße 1, Telefon 06332 871471 und bei ticket-regional.de. Es gilt 3G.