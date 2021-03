Am 7. Januar 2021 im Neunkircher Zoo geboren, hat das Orang-Utan-Baby in dem saarländischen Tierpark jetzt den Namen Sayang erhalten. Dieses Wort stammt aus dem Malayischen und bedeutet „Liebling“ oder „Schätzchen“. Am Dienstag, 16. März, gab der Neunkircher Zoo den Namen des kleinen Publikumslieblings bekannt. Affenmama Struppi kümmert sich liebevoll um ihr Söhnchen. Wie Zoo-Sprecherin Katharina Kronauer erläutert, ist Papa Lucu „erfreulicherweise völlig gelassen im Umgang mit seinem ersten Nachwuchs“. Beide Elterntiere sind knapp 16 Jahre alt. Der saarländische Umweltminister Reinhold Jost (SPD) und seine Ehefrau Dunja Sauer haben jetzt die Zoo-Patenschaft für den kleinen Orang-Utan-Jungen übernommen. „Selbstverständlich werden wir unsere Fürsorgepflicht sehr ernst nehmen und uns regelmäßig versichern, dass es Sayang gut geht“, sagten Sauer und Jost am Dienstag. „Der Neunkircher Zoo leistet für den Artenschutz, speziell im Rahmen der Europäischen Erhaltungszuchtprogramme, einen wertvollen Beitrag.“