Ein Pop-Wahnsinn in Neonfarben gehüllt und mit viel theatralischem Tam-Tam kredenzt: So könnte man das Musik-Performance-Duo Brik Tu-Tok aus Belgien und Luxemburg beschreiben. Und das wäre noch zu untertrieben. Am Montag zeigte die Combo live im Kinett, warum Genre-Schubladen für sie erst noch erfunden werden müssen.

Es gibt ja Bands, bei denen fragt man sich, wann, wo und wie sie sich zusammengefunden haben. Und vor allem, wie sie auf ihren ... sagen wir mal ... speziellen Stil gekommen sind. Bei dem belgisch-luxemburgischen