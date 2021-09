Nur wenige Wochen nachdem mit „Mythos Sportwagen“ ein über die Landesgrenzen hinaus begeisterndes Motorsportereignis in Zweibrücken stattfand, wartet mit dem „2. Historischen Flugplatzrennen“ bereits am Wochenende das nächste auf.

„Trotz der für Veranstalter schwierigen Zeiten haben wir mit rund 180 Teilnehmern im Rennen und Slalom ein gutes Nennergebnis erreicht und können der Besuchern wiederum eine tolle Marken- und Modellvielfalt präsentieren“, freut sich Wolfgang Heinz vom Veranstalter Event Marketing. Sowohl aus den deutschen Oldtimer- als auch den deutschen Rennserien, im Zwei- und Vierrad-Bereich haben sich Teilnehmer beim Rennbüro in Losheim am See angemeldet. Angefangen von Seitenwagen über Motorräder aus der deutschen historischen Meisterschaft bis hin zu Formel- und Rennwagen. Jede Menge Oldtimer ab den 30er Jahren gesellen sich hinzu. Für Kenner der Szene dürfte der Name Manfred Winkelhock ein Begriff sein. Sein ATS Formel1-Bolide wird ebenfalls am Start sein.

Los geht es am Freitag, 24. September, um 17 Uhr mit einem Korso der Teilnehmer vom Flugplatz in die Innenstadt. Auf dem Schlossplatz werden die Motorräder und Fahrzeuge für das Publikum aufgestellt. wo man sie aus nächster Nähe betrachten kann. Ein Moderator wird alles genau vorstellen. Gegen 19 Uhr fährt der Tross zurück auf den Flughafen ins Fahrerlager.

Den Kern des historischen Flugplatzrennens bilden die Motorrad- und Automobil-Läufe am Samstag und Sonntag auf dem Triwo-Gelände. Los geht es am Samstag um 9 Uhr. Dabei steht unter anderem der „Flugplatz-Slalom“ auf dem Programm. „Wir bauen die Start- und Landebahn sowie die Taxiways zu einer sportlich interessanten Rennstrecke mit über einem Dutzend Kurven um“, kündigt Wolfgang Hein an. Die künstlich erzeugten Schikanen sorgen für mehr Anstrengungen bei den Fahrern und reduzieren die Geschwindigkeiten. Die zwei Kilometer lange Streckenführung befindet sich auf dem nördlichen Teil des Geländes. Zudem wird es am gleichen Tag und zusätzlich am Sonntag die sogenannten Gleichmäßigkeits- und Demonstrationsläufe geben. In mehreren Durchgängen von je 20 Minuten messen sich die mehr sportlich ambitionierten Fahrzeug- und Motorradbesitzer in Sollzeitprüfungen. Hier muss man sein Fahrzeug möglichst gleichmäßig über die Strecke ins Ziel bringen und eine vorgegebene Zeit möglichst genau erreichen.

Etwas einfacher können es die Teilnehmer der Demonstrationsfahrten angehen lassen. Denn sie stehen nicht in Konkurrenz zueinander, und es gibt keine Zeitwertung. Ein Moderator wird immer wieder mit Durchsagen informieren, was gerade auf und neben der Rennstrecke passiert. Die Zuschauer dürfen auch den Piloten und Mechaniker-Teams beim Schrauben an den Fahrzeugen zuschauen und fachsimpeln. Die eigenen Kraftstoffreserven kann man an Foodtrucks, Getränkeständen und nachmittags mit Kaffee und Kuchen auffüllen.

Die Tageskarte am Samstag und Sonntag kostet jeweils zehn Euro. Kinder zwischen elf und 18 Jahren in Begleitung eines Erwachsenen zahlen fünf Euro, jüngere kommen kostenlos rein. Für Kleinkinder empfiehlt die Veranstaltungs-Agentur aus Losheim am See dringend, einen geeigneten Gehörschutz mitzubringen. Tickets bekommt man auf flugplatzrennen.com. Dort erhält man auch weitere Informationen.