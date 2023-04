Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Erwartungsgemäß ohne Punkte, aber mit dem erhofften Plus an Selbstvertrauen, konnten die Oberliga-Handballer der VT Zweibrücken-Saarpfalz vom Spielfeld gehen. Gegen den Tabellenzweiten Budenheim zeigten sie sich von ihrer besseren Seite. Umstellungen brachten mehr Ruhe in die Angriffsaktionen. Erkenntnisse aus diesem Spiel könnten im Abstiegskampf eine wichtige Rolle spielen.

Wenn sie nichts zu verlieren haben, präsentieren sich die Oberliga-Handballer der VT Zweibrücken-Saarpfalz meist von ihrer besseren Seite. Gegen den Titelaspiranten Sportfreunde Budenheim