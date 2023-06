Ein TV-Ortsporträt über Oberauerbach gibt es am Mittwoch, 14. Juni, 18.45 Uhr, in der Sendung „Hierzuland“ innerhalb der „Landesschau Rheinland-Pfalz“ im Fernsehprogramm des Südwestrundfunks (SWR) zu sehen. Der SWR lässt seine Zuschauer wissen: „Oberauerbach liegt im äußersten Westen von Rheinland-Pfalz und ist ein Stadtteil von Zweibrücken. In dem Ort fließen mehrere Bäche, der größte unter ihnen ist der Auerbach, daher der Ortsname Oberauerbach. Zur Natur haben es die rund 1250 Bewohnerinnen und Bewohner nie weit, aber in die Stadt auch nicht. Der zentrale Platz von Oberauerbach ist der Dietrich-Boenhoeffer-Platz.“