Mit einer Spende von 3000 Euro unterstützt die VR-Bank Südwestpfalz den Förderverein des Nardini-Klinikums in Zweibrücken bei der Anschaffung einer neuen Reanimationspuppe. Für die Aus- und Weiterbildung seiner Mitarbeiter hat das Klinikum diese Puppe angeschafft, an der die Ärzte und Pflegekräfte für den Ernstfall üben können. Das Krankenhaus besitzt bereits eine Reanimationspuppe, durch die zweite sollen künftig mehr Schulungstermine angeboten werden.

Dank verschiedener Sensoren in der Puppe kann genau analysiert werden, wo bei der Versorgung der Patienten Verbesserungsbedarf besteht. An der Reanimationspuppe können von den Grundlagen der Ersten Hilfe bis zum Legen von Kanülen viele Szenarien trainiert werden. „Die gute Ausbildung des medizinischen Personals in der Region ist wichtig“, sagte der Vorstandsvorsitzende der VR-Bank Südwestpfalz, Paul Heim. Die Krankenhäuser könnten viele Kosten nicht alleine decken, begründete er das finanzielle Engagement der Bank.