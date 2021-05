Jetzt wurde auch in der ehemaligen Grundschule im Blieskasteler Ortsteil Altheim eine Corona-Teststation eingerichtet. Nach Aussage des Blieskasteler Sozialbeigeordneten Guido Freidinger gibt es damit „auch für die Stadtteile im Blieskasteler Südraum wohnortnah ein zusätzliches kostenloses Testangebot“. Jacqueline Haas von der Rats-Apotheke, die auch das Testzentrum am Blieskasteler Paradeplatz in Blieskastel betreibt, liefert die Logistik. Die Tests werden von medizinischem Personal des Rotkreuz-Kreisverbandes Homburg vorgenommen. Die neue Teststation im Erdgeschoss der alten Altheimer Grundschule in der Mittelbacher Straße 15 ist barrierefrei erreichbar. In Betrieb ist sie ab sofort dienstags von 17 bis 19 Uhr, donnerstags von 9.30 bis 11.30 Uhr sowie freitags von 16 bis 18 Uhr. Ulrike Zäh vom Roten Kreuz: „Außerdem können Terminwünsche auch über die Handynummer 0151/202 48485 telefonisch, per SMS oder Whatsapp vereinbart werden.“