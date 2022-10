Zu einem Unfall mit einer Verletzten und hohem Schaden kam es am Donnerstag gegen 10 Uhr am Nagelwerk-Kreisel. Dank des Kindersitzes passierte einem Kleinkind nichts, so die Polizei. Die 77-jährige Fahrerin eines Mitsubishi Spacestar fuhr von der Autobahn, die sie zuvor in Fahrtrichtung Pirmasens befahren hatte. Beim Einfahren in den Kreisel stieß sie mit der Mercedes-E-Klasse einer 28-Jährigen zusammen, die Vorfahrt hatte. Beide Autos wurden erheblich beschädigt, der Schaden am Mitsubishi beträgt rund 2500 Euro, an der E-Klasse 7000 Euro. Die 28-Jährige kam mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus. Ihr Fahrzeug war auf die Mittelinsel des Kreisverkehrs geschleudert worden. Das vorschriftsmäßig in einem Kindersitz gesicherte dreijährige Kind der Mercedes-Fahrerin blieb bei dem Unfall unverletzt. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Das teilt die Polizei mit.