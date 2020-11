Wenn Ihnen in nächster Zeit nachts im Wald ein merkwürdig gekleideter Mann mit Rucksack begegnet, dann ist das wahrscheinlich nicht der Nikolaus, sondern ein Soldat. Die Bundeswehr hat nämlich angekündigt, ab Montag bis einschließlich 5. Dezember mit 40 Soldaten und zehn Panzern in der Zweibrücker Gegend zu üben, auch nachts. Am 6. Dezember kommt dann – hoffentlich – der Nikolaus. Wenn der gute Mann wieder weg ist, folgt der zweite Teil der Übung. Vom 8. bis 10. Dezember bewegen sich 20 Soldaten und sechs Panzer mehr oder weniger unauffällig im Wald, auch nachts. Diesmal durchstreifen die Soldaten die Wälder um Mörsbach, Käshofen, Bruchhof und Homburg.