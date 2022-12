Am 27. April besucht Ministerpräsidentin Malu Dreyer Zweibrücken, Wallhalben und Bottenbach. Sie holt ihren Besuch nach, den sie im August absagen musste.

Nach derzeitigem Stand ist geplant, dass die Ministerpräsidentin am Vormittag Wallhalben und Bottenbach besucht und am Nachmittag nach Zweibrücken kommt. Sie möchte sich vor allem mit Ehrenamtlichen unterhalten. Der genaue Ablauf steht noch nicht fest. Der Besuch war für 17. August geplant, wurde aber kurzfristig abgesagt, weil Malu Dreyer an Corona erkrankt war. Neben Stationen in Wallhalben und Bottenbach wollte die rheinland-pfälzische Regierungschefin Halt in Zweibrücken machen. Sie wollte sich am Helmholtz-Gymnasium mit Vertretern des Vereins ZW-vernetzt treffen, um sich über deren Projekte – etwa die Bürger-Energiegenossenschaft – zu informieren. Nach einem Pressegespräch im Rathaus wollte die Landesmutter beim Kreisverband Südwestpfalz des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) an der Breitwiesen-Grundschule bei einem Fest zu Ehren aller Ehrenamtlichen zu Gast sein. Unter anderem wollten die Helfer Malu Dreyer vom Projekt „Ixem deheem“ berichten, das beispielsweise Senioren im Umgang mit dem Sprachassistenten „Alexa“ geschult, damit diese – insbesondere in der Coronazeit – nicht vereinsamen. Zum Abschluss am frühen Abend wollte sich Malu Dreyer in der Zweibrücker Festhalle mit interessierten Bürgern über Fragen zum Ehrenamt auszutauschen.