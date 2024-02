Eine Mutter soll ihr eigenes Baby, das sie wenige Stunden zuvor zur Welt gebracht hatte, getötet haben. Nun soll sie wegen Mordes angeklagt werden. Die Tat ereignete sich am vergangenen Mittwoch in der französischen Gemeinde Morsbach, nicht weit von der Grenze zum Saarland. Wie französische Medien berichten, soll die 21-Jährige ihr Kind zu Hause entbunden haben. Wenige Stunden nach der Geburt soll sie ins Krankenhaus gegangen sein – in ihren Armen den leblosen Körper ihres Neugeborenen, so der Sender France bleu. Die Ärzte hätten daraufhin die Polizei verständigt. Die Polizei habe die Mutter am Montag in Gewahrsam genommen. Die Staatsanwaltschaft Metz hat das gegenüber dem Sender bestätigt.