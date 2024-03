Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Immer nur im Konzertsaal zu sitzen ist langweilig, deshalb gehen die Musikfestspiele Saar in diesem Jahr auf Tour: Die Besucher und die Interpreten fahren zusammen Bus, Zug und Schiff, und es gibt eine ungewöhnliche Politik bei den Eintrittskarten.

Festivalstart der Musikfestspiele Saar ist am Mittwoch, 17. April, um 8 Uhr am Saarbrücker Hauptbahnhof. Dort steigen die Besucher in den ICE – und fahren nach Paris in einem speziellen Abteil für