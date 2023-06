Seit 2014 organisiert die Motorradgruppe Saar-Pfalz Stromer den Zweibrücker Bikersday auf dem Gelände von Zweirad Rauch in Niederauerbach, der auch immer mit einer Spendenaktion verbunden ist. Im Laufe der Jahre kamen Spenden im fünfstelligen Bereich zusammen, diesmal 5200 Euro für den Kinderschutzbund, wie Mitinitiator Günter Österreicher mitteilte. Zwei Tage lang halfen die „Saar-Pfalz Stromer“ samt Familienangehörigen, Musiker spielten zum Nulltarif, Pfarrerin Silke Gundacker hielt den Friedens- und Motorradgottesdienst, Rolf Lehberger sorgte für die Technik. Für 26. August laden die Saar-Pfalz Stromer zu ihrem zehnjährigen Bestehen in den Biergarten der Route 66 in Niederauerbach ein. Los geht es um 14 Uhr, gegen 18 Uhr gibt es Live-Musik. Auch dieses Fest ist mit einer Spendenaktion verbunden. Im Internet findet man die Bikerfreunde unter saarpfalzstromer.de.