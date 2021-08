Am Freitag, 20. August, 19 Uhr, bestreitet der FC Homburg – voraussichtlich vor Zuschauern – sein erstes Heimspiel der neuen Regionalligasaison 2021/22. Gegner wird der SSV Ulm Fußball sein. Zur neuen Spielzeit kündigt der FC Homburg den Austausch der alten Imbissbuden im Waldstadion gegen neue Verkaufsstände an. In Zusammenarbeit mit der Karlsberg-Brauerei habe man dabei auf Effizienz und Qualität geachtet: Mithilfe eines neuen Ausschanksystems mit Schnellzapfanlagen sollen die Wartezeiten verkürzt werden. FCH-Geschäftsführer Rafael Kowollik: „Wir wissen, dass es beim Thema Imbissbuden in den letzten Jahren gehapert hat.“ Künftig werde nicht nur das Bier kalt, sondern auch „die Wurst warm“ sein, sagt FCH-Vorstandsmitglied Joachim Burgardt. Als neuer Dienstleister in den Imbissbuden werde nun das Saarbrücker Gastrounternehmen First Choice das Grillgut im Waldstadion ausgeben. Verkauft werde Wurst von der Firma Schwamm aus der Landeshauptstadt.