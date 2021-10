Nach dem 2:1-Auswärtssieg am Wochenende bei der SG Meisenheim/Desloch-Jeckenbach hat die SG Rieschweiler heute Abend (19.30 Uhr) in der Fußball-Verbandsliga Südwest ein Nachholspiel vor der Brust. Mit dem SV Morlautern kommt der Tabellenführer an die dicke Eiche.

Die Partie war Anfang September wegen eines positiven Corona-Falls auf SGR-Seite abgesagt worden. „Morlautern ist absoluter Favorit“, sagt Steffen Sprau, verletzter Co-Trainer der SGR, der den Gegner noch stärker als im vergangenen Jahr einschätzt. Mit Tobias Leonhard und Maximilian Riehmer gehören zwei ehemalige SGR-Spieler zum Gästekader. „Mit Felix Bürger und Marco Steil hat der SVM vom FK Pirmasens zwei starke Spieler dazu bekommen. Bürger ist ein brandgefährlicher Angreifer, auf den wir höllisch aufpassen müssen. Und Steil ist in der Innenverteidigung sehr erfahren mit seinen 34 Jahren“, weiß Sprau. Übrigens: Steil und SGR-Spielertrainer Patrick Hildebrandt standen 2006 zusammen im FKP-Team, das im DFB-Pokal auf der Husterhöhe Werder Bremen besiegte.

„Wenn wir als Mannschaft gegen Morlautern bestehen wollen, müssen alle Spieler von Beginn an alles raushauen, mit Macht in die Zweikämpfe gehen und sich über 90 Minuten verausgaben.“ Jeder Spieler müsse ans Limit gehen, seinem Gegenspieler kaum Spielraum zum Entfalten geben. „Wir müssen uns wie zuletzt unser Glück erarbeiten. Vielleicht ist dann was Zählbares für uns drin“, hofft Sprau.