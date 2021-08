Ein Klappmesser in der Hand, soll ein Mann am Dienstagabend, 3. August, einen Gast ein einem Lokal in der St. Ingberter Ludwigstraße mit dem Tode bedroht haben. Die Polizei berichtet, dass sie in die Gaststätte gerufen wurde, wo ihr Folgendes gemeldet wurde: Zunächst hätten sich die beiden Männer mit Worten gestritten, was zu einer Rangelei geführt habe. Plötzlich habe einer der Streithähne das Klappmesser gezogen und seinem Kontrahenten gedroht, ihn damit umzubringen. Diesem sei es gelungen, zusammen mit weiteren Gästen den Mann mit dem Messer aus der Gaststätte zu drängen. Letzterer sei wenig später von der Polizei nahe der Gaststätte aufgegriffen worden.