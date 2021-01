Im Saarbrücker Stadtteil Altenkessel ist am Samstagvormittag, 16. Januar, ein Linienbus ausgebrannt. Die Polizeiinspektion Burbach führt die Ursache des spektakulären Feuers auf einen technischen Defekt zurück. Menschen kamen nicht zu Schaden. Ereignet hat sich der Vorfall gegen 10.40 Uhr in der Gerhardstraße in Höhe des Altenkesseler Rathauses. Das Feuer sei unvermittelt im Motorraum des Linienbusses ausgebrochen und habe das gesamte Fahrzeug zerstört. Die Passagiere und der Fahrer, die sich um diese Zeit an Bord befunden hatten, hätten den Bus noch rechtzeitig verlassen können und seien unverletzt geblieben.

Löschwasser gefriert sofort

Die Freiwillige Feuerwehr und die Kollegen von der Saarbrücker Berufsfeuerwehr brachten den Brand schnell unter Kontrolle. Die Eiseskälte erschwerte den Einsatz der Wehrleute, da das versprühte Löschwasser am Boden sehr schnell gefror. Um den Feuerwehrleuten ein sicheres Arbeiten möglich zu machen, musste die Einsatzstelle mit Streusalz abgestreut werden. Um die Straße im Anschluss wieder befahrbar zu machen, wurde ein Streufahrzeug angefordert. Für die Zeit der Löscharbeiten blieb die Gerhardstraße etwa 90 Minuten lang voll gesperrt.