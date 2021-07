Sie sollte schon im Vorjahr den Zweibrücker Lesesommer eröffnen, nun kommt sie am Montag: Die Buchautorin und Musikerin Heike Eberius-von Hammel. Es gibt noch kostenlose Einlasskarten für ihre Lesung „Der Wetterzauberer“.

Die Lesung mit Musik am Montag, 5. Juli, 16 Uhr, in der Aula unter der Jugendbücherei dauert etwa 45 Minuten. ist für Kinder ab sechs Jahren gedacht. Danach können die Kinder ihre ersten Bücher für den Lesesommer mit nach Hause nehmen, 50 Kinder dürfen kommen, der Abstand von eineinhalb Metern zueinander wird garantiert. Begleitende Erwachsene haben keinen Zutritt, da es ja um die Kinder geht, so Jugendbüchereileiterin Stefanie Neuendorf. Nach wie vor ist eine Anmeldung nötig, ein negativer Schnelltest ist jedoch nicht mehr erforderlich.

„Der Wetterzauberer“ erzählt von dem geheimnisvollen Mann, der im den Vielwetterwald auf den Felsen Hageldorn wohnt, der bis in die Wolken ragt. Ist er wirklich ein Zauberer? Und was passiert, wenn man ihm den Zauberstab stibitzt? In den Wetterzauberer-Geschichten von Heike Eberius-von Hammel geht es um den Zauberer Sinnso, Freundschaft und Mut, das leben in der Stadt und die Natur, Tiere wie Insekten, Pflanzen, die Zeit, elektrischen Strom – und Zähne. Zwei Bände sind bisher erschienen.

Heike Eberius-von Hammel wurde im Winter 1965 in Dessau geboren. Schon in der Grundschule schrieb sie Gedichte und Lieder. Als jugendliche Rezitatorin und Liedermacherin brachte sie ihre Songs unter die Leute. Heute lebt sie im Taunus. Wenn sie nach Zweibrücken kommt, liest und singt - sollen die Kinder nicht nur dasitzen, sondern auch singen, sich bewegen und am Ende auch in den Lesesommer tanzen.

Der Lesesommer Rheinland-Pfalz ist eine Aktion für Kinder und Jugendliche von sechs bis 16 Jahren in den öffentliche Bibliotheken. Sie leihen allen, die mitmachen, kostenlos bis 3. September aktuelle Kinder- und Jugendbücher aus. Im Vorjahr nahmen trotz Corona rund knapp 300 Kinder in Zweibrücken teil, die zusammen über 3000 Bücher lasen, sie bewerteten und damit beim landesweiten Gewinnspiel und der Zweibrücker Lesesommer-Tombola. Während des Lesesommers wird die Zweibrücker Kulturdezernentin Christine Rauch mehrmals lesen. Für den 11. September ist ein Abschlussfest geplant.

Info & Anmeldung

Jugendbücherei Zweibrücken, Hofenfelsstraße 53, Telefon 06332/923940, E-Mail: jugendbuecherei@zweibruecken.de