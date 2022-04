Für Sonntag, 12. Juni, lädt Hornbach wieder zum Landmarkt ein – zum ersten Mal seit 2019. Üblicherweise findet der Landmarkt am dritten Juni-Wochenende statt. Dass es diesmal eine Woche früher ist, liegt daran, dass Althornbach am dritten Juni-Wochenende zur 750-Jahr-Feier einlädt. Laut Bürgermeister Reiner Hohn wird der Markt wie beim letzten Mal in der Haupt-, der Lauer- und der Talstraße gefeiert. Bei der zehnten Auflage 2019 waren 140 Händler und Kunsthandwerker dabei. Sie bieten Dinge wie Schmuck, Kunsthandwerk, Kräuter, Liköre und Tees, Brot, Wurst und Käse und Korbwaren. Bei schönem Wetter ist der Markt ein Besuchermagnet.