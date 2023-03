Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Aus der Gästekabine war am Sonntagabend in der Westpfalzhalle Partymusik zu hören, der TuS Dansenberg II hatte zum zweiten Mal binnen acht Tagen Grund zum Feiern. Das letzte Heimspiel des Jahres endete für Oberligist VTZ Saarpfalz mit einer Enttäuschung. Die Zweibrücker Spieler unterlagen in einer Partie, die ganz viele Erinnerungen an erfolgreiche VTZ-Zeiten beinhaltete.

Wer am Sonntag auf das Spielfeld in der Westpfalzhalle schaute, fühlte sich ein bisschen an Klassentreffen und gute alte VTZ-Zeiten erinnert: Steffen Kiefer trifft zum 1:0. Allerdings für