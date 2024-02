Party ist ein treffendes Wort für einen Abend mit The Funkymen. Die Band gibt Konzerte, bei denen Tanzen ausdrücklich erlaubt ist. Am Freitag, 8. März, kommt die Truppe nach Zweibrücken in die Wache Kultur – zusammen mit zwei Gästen.

The Funkymen bringen „die lebhafteste Form der Popmusik“, den Funk, auf die Bühne. So wird die Band in der Pressemitteilung beschrieben. Dieses Genre bezeichnen die Musiker als das „Vaterunser moderner Tanzmusik“. Und damit kennen sie sich aus. In Anlehnung an ein Album von James Brown, der 2006 verstarb und dieses 1998 unter dem Titel „Funky Men“ herausbrachte – es enthält einen gleichnamigen Track – hat sich die Band ihren Namen gegeben.

Unter den Bandmitgliedern sind vier Musiker, die mit den wahren Schöpfern, durch deren Wirken James Brown überhaupt erst den Nimbus erhalten konnte, den Funk in die Welt gebracht zu haben, selbst auf der Bühne gestanden haben. Diese Schöpfer sind der Posaunist Fred Wesley und der Saxofonist Alfred „Pee Wee“ Ellis. Die beiden gelten als Urheber der Musikrichtung. „Sie lieferten die Musik, die sich aus Rhythm & Blues, Soul und Jazz kommend in eine völlig neue Kunstform verwandelte, denn der Funk ist viel körperlicher“, heißt es in der Pressemitteilung.

Aus Casting-Shows bekannte Gäste

Die Funkymen kannten sich vor ihrer Gründung schon jahrelang, spielten gemeinsam in verschiedenen internationalen Formationen. Was also lag näher, als eine Band zu gründen? Sie bringen zwei Gäste mit nach Zweibrücken: Marina d’Amico und Matteo Licata. Bekannt sind die beiden durch Teilnahmen an TV-Casting-Shows in Frankreich. Ihre markanten Stimmen werden dem Funk auch in seiner modernen Ausprägung gerecht, kündigt die Pressemitteilung die zwei Musiker an.

„Das Paket ist überzeugend geschnürt“, heißt es da außerdem über das Konzertprogramm in der Wache Kultur. Die Zuschauer erwarten unter anderem Hits von Kool & The Gang, Earth, Wind & Fire und The Commodores. Stimmgewalt und Virtuosität sollen aufeinandertreffen, ein kurzweiliges Vergnügen soll es werden.

Info

Das Konzert beginnt um 19.30 Uhr, der Einlass eine Stunde früher. Karten gibt es beim Zweibrücker Kultur- und Verkehrsamt, Maxstraße 1, Telefon: 06332 871-471 oder -451 und unter ticket-regional.de

