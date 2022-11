„Hausfriedensbruch durch Klimaaktivisten am Kraftwerk Bexbach“ meldete die Homburger Polizei am Montag. Nach langem Ruhezustand war das Bexbacher Kohlekraftwerk zuletzt wieder hochgefahren worden. Seit 4. November liefert es wieder Strom. Am Montag gegen 11.30 Uhr hat laut Polizei ein Klimaaktivist die LKW-Zufahrt zum Kraftwerk blockiert, indem er sich mitsamt einem Bollerwagen davorsetzte. Als der 63-Jährige aus St. Ingbert der Aufforderung des Personals nicht folgte, sich zu entfernen, sei die Polizei gerufen worden. Der St. Ingberter wurde von zwei Beamten von der Zufahrt weggetragen; ihm wurde ein Platzverweis für das Kraftwerksgelände ausgesprochen. Der Mann müsse jetzt mit einer Strafanzeige rechnen.