In der Zweibrücker Europa-Allee hat sich am Donnerstag in Fahrtrichtung Hornbach ein Unfall ereignet. Ein 51-jähriger Autofahrer aus dem Landkreis Südwestpfalz war laut Polizei auf den vorausfahrenden Wagen eines 59-jährigen Mannes aus Rheinhessen aufgefahren, als dieser unvermittelt wegen eines entgegenkommenden Kleintransporters abbremsen musste. Dieser war auf die Fahrspur der beiden Autos geraten.

Kind im Fahrzeug wohl verletzt

Bei dem Aufprall wurde im Fahrzeug des 59-Jährigen ein mitfahrendes Kind leicht verletzt. Es klagte über Schmerzen an der Halswirbelsäule, so die Polizei weiter. Der Unfallverursacher im weißen Kleintransporter flüchtete in Fahrtrichtung Kreisel. Der Transporter soll ein französisches Kennzeichen getragen haben.

Gegen den unbekannten Fahrzeugführer ermittelt die Polizei wegen unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle. Aber auch auf einen der Unfallbeteiligten kommt Ärger zu: Da der 51-Jährige bei der Unfallaufnahme merklich unter Alkoholeinfluss stand, wurde ihm eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein sichergestellt. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung eingeleitet. Der Gesamtsachschaden an den beiden Autos wird von den Beamten auf rund 3000 Euro geschätzt.

Polizei sucht Zeugen

Die Polizeiinspektion Zweibrücken nimmt Hinweise entgegen unter Telefon 06332 9760 oder E-Mail pizweibruecken@polizei.rlp.de.