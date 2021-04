Der Corona-Verdacht bei einem Kind des Kindergartens „Kleine Welt“ in der Canadastraße hat sich nach Angaben der Stadt bestätigt. Somit müssen insgesamt drei Erzieher und 18 Kinder bis 28. April in Quarantäne. Das positiv getestete Kind werde noch ein zweites Mal getestet. Das Ergebnis dieses Tests werde für Samstag erwartet. „Mit dem Ergebnis des Tests werden Stadtverwaltung und Gesundheitsamt über ein weiteres Vorgehen beraten. Nach wie vor stehen wir mit Kitaleitung und Gesundheitsamt hier in engem Austausch“, erklärte Bürgermeister Christian Gauf. Da dem Kindergarten nun drei Erzieher fehlen, wird die Einrichtung bis auf weiteres ab 15 Uhr schließen, so die Stadtverwaltung.