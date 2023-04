Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Er kokettiert schon ein bisschen mit seinem Alter: 84 ist Peter Kraus am 18. März geworden – und in den Hüften ist er locker wie eh und je. Er hat eben den Rock ’n’ Roll im Blut, oder sind es die regelmäßigen hoch dosierten Ozon-Therapien? Gerne hätte da wohl so mancher Besucher am Donnerstag in der Saarbrücker Saarlandhalle seinen Gehstock zur Seite gelegt und es dem großen Idol seiner Jugend gleichgetan.

Die Rolling Stones tun es, die Scorpions tun es – viele kündigen im Angesicht des Alters ihre Abschiedstournee an und brechen doch in schöner Regelmäßigkeit