Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Stadtverwaltung und Umweltbetrieb planen für das nächste Straßenbauprogramm mit wiederkehrenden Beiträgen, die doppelt so hoch sind wie bisher. Im Bauausschuss gab es am Dienstag kaum Kritik an dem Vorhaben. Entscheiden wird allerdings der Stadtrat.

Statt 14 Cent je Quadratmeter beitragspflichtiger Fläche würden Grundstücksbesitzer in den Jahren 2021 bis 2025 dann 28 Cent pro Jahr zahlen. Wie berichtet begründet die Stadt