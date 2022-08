Es war eine heiße Sommernacht. Bis in die späten Abendstunden hoben Dirk und Sandra Matheis am Donnerstag ihre gediegene Veranstaltungsreihe „Summerlounge“ auf dem Balkon der Festhalle aus der Taufe.

„Urlaubsfeeling mitten in Zweibrücken“ hatten die Veranstalter der ersten „Summerlounge“ auf dem Balkon der

Festhalle versprochen. So kam es auch: Bei schweißtreibenden 38 Grad Celsius sorgten Dirk und Sandra Matheis am 4. August für sommerliche Feier-Atmosphäre. Ab sofort ist das Ehepaar für das Gelingen in der Festhalle verantwortlich.

Von „außergewöhnlichem Ambiente mit Blick auf den ,Zweibrücker Central Park’“ sprach Dirk Matheis. Entspannte Soulmusik, heiße Temperaturen, schick gekleidete Gäste, eingespieltes Personal und ein Koch, der sein Handwerk versteht: So konnte beim Erstling der Reihe Summerlounge des Matheis-Unternehmens Festlicht auf der Terrasse der Zweibrücker Festhalle am Donnerstagabend nicht mehr viel schiefgehen.

Kaltgetränke, Cocktails und Musik

Dirk und Sandra Matheis von Festlicht, die neuen Pächter der Festhalle, haben mit Liebe zum Detail eine 160 Quadratmeter große Party-Location mit Blick auf Rennwiese und Allee eingerichtet. Über 300 Besucher wurden am Premierenabend gezählt, die sich prächtig unterhielten und zur Musik von DJ Tom und seinen Freunden tanzten. Zu Kaltgetränken und Cocktails servierte der Koch Leo Österreicher Gerichte von der kleinen Speisekarte. Beleuchtete Kugeln hoben sich über dem Geländer zur Rennwiese hin. Laser projizierten Muster auf das Gebäude und über die Besucher.

Noch dreimal kann man dieses Jahr die Festlicht-Summerlounge besuchen – jeden Donnerstagabend im August bei freiem Eintritt von 17 bis 22 Uhr. Ab September wird es keine Sommerlounge mehr geben: Dann ist die Festhalle wieder Schauplatz der Euroclassic-Veranstaltungsreihe des Kulturamts.