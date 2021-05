Der Pirmasenser Cellist Julian Steckel (39) ist Solist des ersten Konzertes des Saarländischen Staatsorchesters nach dem Corona-Lockdown vor Publikum am Sonntag, 30. Mai, 11 Uhr in der Saarbrücker Congresshalle. Das Programm steht unter dem Motto „Flirt mit der Tradition“. Dazu gehören Haydns Sinfonie Nr. 83 g-Moll „La Poule“ (Das Huhn), Haydns Konzert für Violoncello und Orchester C-Dur Hob. Vllb: 1 und Igor Strawinskys achtteilige Ballettsuite „Pulcinella“. Das Saarländische Staatsorchester wird von Generalmusikdirektor Sébastien Rouland geleitet. Das Konzert dauert etwa 90 Minuten, 200 Besucher dürfen kommen. Es gibt noch Karten für 24, 28 und 31 Euro, sie können gebucht werden unter staatstheater.saarland. Zum Konzertbesuch sind ein negativer Corona-Schnelltest-Nachweis, der nicht älter als 24 Stunden sein darf (oder ein Nachweise der vollständigen Impfung oder der überstandenen Corona-Erkrankung) und der Personalausweis mitzubringen. Das Konzert wird aufgezeichnet und am 16. Juni auf SR2 Kulturradio im Hörfunk ausgestrahlt.