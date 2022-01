Am Samstag jährt es sich zum 190. Mal: Es war der 29. Januar 1832, als Philipp Jakob Siebenpfeiffer mit Gleichgesinnten im Gasthaus Ladenberger in Bubenhausen – heute Friedrich-Ebert-Straße 63 – den Deutschen Vaterlands- und Pressverein gründete, der de facto zum Veranstalter des legendäreren Hambacher Festes wurde. Zum Jubiläum wollten geschichtsbewusste Zweibrücker mit einem Treffen im wieder zugänglichen „Siebenpfeiffer-Gewölbe“ der Gründung der Demokratiebewegung gedenken. Corona-bedingt ist dies nicht möglich. Daher organisiert die Paneuropa-Union Rheinland-Pfalz am Samstag um 18 Uhr am beleuchteten Denkmal vorm Schloss ein Treffen für alle Interessierten. Man wolle zeigen, dass man seine geschichtlichen Größen in Zweibrücken nicht vergisst. Die ursprünglich vorgesehene Veranstaltung werde auf unbestimmte Zeit verschoben.

Siebenpfeiffer, als Homburger Landcommissär (Landrat) auch Jurist, ging es vor allem um die Meinungs- und Presse-Freiheit, die im napoleonischen Zivilrecht Code civil hinterlegt ist, der im Rheinkreis Rechtsgrundlage war. Dieser Rheinkreis – auch „Rheinbayern“ genannt – war Teil des Königreichs Bayern, wo besagtes Recht pikanterweise nicht galt.