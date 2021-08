Ende Oktober sollte der Ixheimer Großkreisel für den Verkehr freigegeben werden. Das regnerische Wetter in den vergangenen Wochen hat die Arbeiten jedoch verzögert. Der Landesbetrieb Mobilität geht davon aus, dass die Freigabe nun ein paar Tage länger dauert.

Bis der Durchgangsverkehr auf der B 424 durchs Hornbachtal über den neuen Kreisel fließen kann, könnte es nach Angaben von Volker Priebe, dem stellvertretenden Leiter des Landesbetriebs Mobiliät in Kaiserslautern, wohl Mitte November werden. Auch die Abzweigung nach Mittelbach werde dann erst freigegeben. Das Gleiche gelte für die Autobahnauffahrt in Richtung Saarland und die Abfahrt aus Richtung Pirmasens, die zeitgleich wieder befahrbar sein sollen. Die andere Auffahrt aus dem Kreisel in Richtung Pirmasens sowie die Abfahrt Ixheim aus dem Saarland kommend wird ganz gewiss nicht mehr in diesem Jahr für den Verkehr geöffnet. „Diese Anschlussstellen müssen wegen der Brückensanierung in diesem Bereich der Autobahn weiter gesperrt bleiben“, erklärt Priebe. Die Fahrbahnäste seien zwar fertiggestellt, aber es werde vermutlich Frühjahr, bis die Brückensanierung abgeschlossen ist und dann der komplette Kreisel seine neue Funktion erfüllen kann.

Witterungsempfindliche Restarbeiten

Am Kreisel seien derzeit noch ein paar Restarbeiten zu erledigen. So seien noch einige Bordsteine zu kleben, was bei feuchter Witterung laut Priebe in den vergangenen Wochen nicht möglich war. Die Gussasphaltarbeiten seien weitgehend abgeschlossen, lediglich eine kleine Lücke sei noch zu schließen. Priebe verweist darauf, dass man bei witterungsempfindlichen Arbeiten schon mal mit deutlichen Verzögerungen rechnen müsse. Denn die beauftragten Firmen hätten mehrere Baustellen und müssten dort auch Fristen einhalten, sodass sie ausgefallene Arbeiten möglicherweise erst einige Tage oder Wochen später nachholen können.

Laut Priebe wird man den vorgegebenen Kostenrahmen von 4,3 Millionen Euro für den Kreisel samt dem Anschluss nach Mittelbach mit dem Bau einer neuen Brücke über den Hornbach aller Voraussicht nach einhalten können. „Von einer Kostensteigerung ist mir jedenfalls derzeit nichts bekannt.“

Ferigstellungstermin mehrmals verschoben

Noch Anfang März war Priebe zuversichtlich, dass das Großprojekt, an dem die Arbeiten im Frühjahr 2019 aufgenommen wurden, bis zum Ende der Sommerferien 2020 abgeschlossen sein wird. Etwas später hieß es, dass man jetzt Ende September anpeile. Mitte Juli musste er sich abermals korrigieren: „Der Fertigstellungstermin Ende September ist nicht zu halten, weil auch jetzt noch unerwartete Leitungsverlegungen durch Versorgungsträger den Tatendrang der bauausführenden Firma ausbremsen“, erklärte er. Im Juli ging er davon aus, dass „wir bis Ende Oktober mit der Gesamtmaßnahme durch sind.“ Dass es nun Mitte November werden soll, bedeutet auch, dass der anfallende Verkehr von und nach Mittelbach und darüber hinaus bis zur Freigabe des Großkreisels über den Etzelweg umgeleitet wird.