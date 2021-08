Jahrelang war sie ganz weg vom Fenster, die Ping-Pong-Abteilung des TV 1880 Zweibrücken-Ixheim. Im Jahr 2017 wagten dann einige von der Sportart Begeisterte einen Neuanfang. Was ist davon geblieben und was nicht?

Fast vier Jahre, seit dem 1. März 2017, gehört der TV Ixheim wieder zum Pfälzischen Tischtennis-Verband (PTTV). Mit fünf Mannschaften nahm der TVI zu Beginn am Spielbetrieb teil, nachdem sich viele Spieler der BTTF Zweibrücken dem Verein aus der Lothringer Straße angeschlossen hatten. Was ist heute davon geblieben?

2008: Rückzug aus dem Pfälzer Verband

Es war das Jahr 2008, als sich die Ixheimer Tischtennisspieler, eine durchaus traditionsreiche Tischtennisabteilung in Zweibrücken, aus dem PTTV zurückgezogen hatten. Schon 13 Jahre zuvor war der aktive Spielbetrieb beim TVI eingestellt worden, wenige Jahre später auch die Jugendabteilung. Urban Wagner, bis heute Vorsitzender des Vereins, war daher begeistert von der Idee der heutigen Abteilungsleiterin Heike Schmidt-Schmeißner, die sie zusammen mit Ehemann Mario Schmidt, Karl-Heinz Wolk, Oliver Lapp und Horst Lohr hatte: Die TVI-Tischtennisabteilung sollte reaktiviert werden.

Alle Neu-Gründungsmitglieder waren stark geprägt von einer Tischtennisvergangenheit bei den BTTF Zweibrücken. Wolk hatte bei den Bickenalbtalern über Jahre ein attraktives Jugendtraining angeboten und mit einer Vielzahl von Talenten in der gesamten Pfalz Erfolge eingestrichen. Vor allem bei den Mädchen und den Schülerinnen hatte Wolk, zusammen mit BTTF-Vorstandsmitglied Walter Morgenthaler, viel erreicht.

2017: Wechsel-Arie zum TV Ixheim

„Es war eine schlimme Sache für uns und absolut schmerzhaft, da ich immer ein gutes Verhältnis zur Jugend hatte“, äußerte sich der langjährige BTTF-Vorsitzende Harald Kraft 2017 zu der Abspaltung der „Ixheimer-Fraktion“. Gründe der Wechsel-Arie von jungen Talenten, aber auch von gestandenen, langjährigen BTTF-Mitgliedern nach Ixheim lagen damals in internen Ungereimtheiten, die vor allem die Einbindung von Nachwuchsspielern in den Aktivenbereich betrafen. 26 Akteure wechselten in diesem Zuge von den BTTF Zweibrücken zum TV Ixheim.

Bei den Herren reihte sich dann zunächst Aufstieg an Aufstieg. Das war so zu erwarten. Denn die neue Ixheimer Herrenmannschaft bestand zwar noch aus vielen Spielern in jugendlichem Alter, startete aber auch in der Kreisklasse B, der untersten Spielklasse. Mit Jonas Simon und Artur Herte hatte der TVI gleich zwei Spieler in seinen Reihen, die über eine ausreichende, teils jahrelange Erfahrung in der damaligen Bezirksliga verfügten. Sie waren in der Kreisklasse B schlichtweg unterfordert und holten, auch daher den Meistertitel. Die Mannschaft stieg danach noch aus der Kreisklasse A in die Kreisliga auf. Doch damit hatte sich der Durchmarsch der jungen talentierten Gruppe erledigt. Im vergangenen Jahr war zwar noch der Aufstieg in die Bezirksklasse West möglich. Doch für Jonas Simon, den Sohn von Heike Schmidt-Schmeißner, hatte damals zum Beispiel seine berufliche Entwicklung Vorrang – ein Grund dafür, dass die Ixheimer in der Kreisliga blieben. Noah Schallert, der ebenfalls dem Herrenteam angehörte, wechselte zur Saison 2020/21 zum TTC Mittelbach. Verschiedene weitere Spieler des TVI quittierten ebenfalls den Dienst. So wurden aus teilweise drei Herrenteams nur noch derzeit zwei. Die Entwicklung bei den Herren ist dennoch positiv, da sie sich innerhalb von vier Jahren bis in die Kreisliga verbesserten. Pokaltriumphe wurden ebenfalls eingefahren. Potenzial für die Bezirksklasse hätte die Mannschaft zumindest.

2018: Zu wenig Damen für ein Team

Die Damen des TV Ixheim schafften gleich im ersten Jahr in der stark zusammengeschrumpften Bezirksliga den Aufstieg in die Zweite Pfalzliga West. „Uns standen arbeitsbedingt aber keine Spieler zur Verfügung“, erklärte der damalige Mannschaftskapitän Tanja Wolk, dass zur Saison 2018/19 nur sechs Spieler zum Kader gehörten. Top-Spielerin Kerstin Wolk war berufsbedingt gar nicht mehr vor Ort.

Und es gab schon in der ersten Saison einen weiteren schnellen Knacks im Damen- und weiblichen Nachwuchsbereich: Denn Mitinitiator Horst Lohr wechselte samt Tochter Lilly Lohr nach eine kurzem Intermezzo in Ixheim zum TTC Nünschweiler. „Das hat nicht zusammengepasst“, meinte Lilly Lohr später dazu. Sie spielt heute noch in Nünschweiler und konnte einige Erfolge im Nachwuchsbereich auf Pfalzebene und auch bei Südwestmeisterschaften feiern. Lohr gehört immer noch dem PTTV-Kader an. Mittlerweile spielen die Damen der Ixheimer spielen bei den Herren mit. Ein eigenes Damenteam konnte nach der Spielrunde 2018/19 bei den Ixheimern nicht mehr ins Leben gerufen werden.

2021: TVI-Schülerinnen sind top

Eine konstante Entwicklung verzeichnet der TV Ixheim aber beim Nachwuchs. Zur Saison 2020/21 hatten die Ixheimer drei Teams, je eine Mannschaft bei den U18-Jungen und U15-Jungen, sowie eine Formation bei den Mädchen 15 gemeldet. Die Erfolge bei Ranglistenturnieren nahmen gegenüber den BTTF-Zeiten der Ixheimer Spieler jedoch enorm ab. Auch die Teilnahme an überregionalen Mannschaftsmeisterschaften ist zurückgegangen.

Das derzeitige Nachwuchs-Flaggschiff des TV Ixheim sind weiter die Schülerinnen mit Johanna Schmidt, Fenja Wolk, Hannah Theobald, Leticia Strobel und Elisabeth Zimmermann. Zumindest im Tischtennisbezirk Westpfalz Süd, der von Zweibrücken bis nach Dahn reicht, sind die Ixheimer Schülerinnen die besten.