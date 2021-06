Ihre goldene Hochzeit feiern am Freitag in der Zweibrücker Straße in Oberauerbach Ingrid und Günter Sieg. Kennen gelernt haben sich beide 1967 in der Waldhütte „Beim Kasper“ im Liebestal.

Günter Sieg stammt ursprünglich aus Hannover und hat bei seinem Onkel in Oberauerbach öfter Urlaub gemacht. Ingrid Sieg hingegen ist geborene Oberauerbacherin. „Er war bei den Mädchen sehr beliebt, er sprach perfektes Hochdeutsch“, erinnert sich seine heutige Frau an früher. Die beiden waren nach eigenen Angaben das letzte Brautpaar, das 1971 auf der Gemeindeverwaltung in Oberauerbach geheiratet hat. Alle folgenden Paare wurden in Zweibrücken getraut.

Gelernt hat Günter Sieg in Hannover Autoelektriker und als solcher dort bei Bosch gearbeitet, bevor er in den Hausgeräte-Kundendienst der Marke wechselte. Nachdem er 1970 nach Rosenkopf gezogen war, wechselte er zu Bosch nach Homburg. Ingrid Sieg hat 17 Jahre als Krankenschwester im katholischen St.-Elisabeth-Krankenhaus gearbeitet, dem heutigen Nardini-Klinikum.

Das Paar hat einen Sohn, der in der Schweiz lebt, eine Tochter in Maikammer und ein Enkelkind. Ingrid Sieg singt im Kirchenchor der Neuapostolischen Kirche Zweibrücken, Günter Sieg fährt gerne E-Bike mit seinen Rentnerkollegen und spielt in Niederauerbach Tennis. Beide kümmern sich zusammen um ihren großen Garten beiderseits des Auerbachs.