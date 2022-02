Ab Montag, 28. Februar, kann man sich in der kommunalen Impfstelle im Zweibrücker City-Outlet nicht mehr kurzentschlossen ohne Termin zur Corona-Impfung in die Schlange stellen. Laut Rathaussprecher Jens John ist die Nachfrage inzwischen zu gering, um die Kosten zum Vorhalten von Impfstoffen und entsprechendem Personal noch zu rechtfertigen. Von nächster Woche an öffne die kommunale Impfstelle nur noch montags von 12 bis 18 Uhr. Über die Internetseite impftermin.rlp.de oder die Telefonnummer 0800 5758100 muss man sich nun vorab für einen Termin im City-Outlet registrieren. Dieser werde dann „zeitnah“ vergeben. Jens John: „Bei wieder steigendem Bedarf ist eine Erhöhung der Kapazität der Impfstelle binnen kürzester Zeit möglich.“ „Seit Mitte Januar ist insgesamt ein deutlicher Rückgang der Nachfrage festzustellen“, bestätigt Impfstellenleiter Matthias Freyler. In den vergangenen 14 Tagen habe es dort an keinem Tag mehr über 30 Impfungen gegeben – „und das bei einer Öffnungszeit von sechs Stunden“. Das liege daran, dass es in Zweibrücken und Umgebung bereits überdurchschnittlich hohe Impfquoten und eine sehr gute Abdeckung mit impfenden Haus- und Fachärzten gebe.