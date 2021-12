Ins terminfreie Corona-Impfen im ehemaligen City-Outlet am Zweibrücker Busbahnhof steigt jetzt auch die Stadt als Co-Veranstalter mit ein. Während das Rote Kreuz dort weiterhin jeden Dienstag und Donnerstag von 9 bis 17 Uhr impft, kommt an gleicher Stelle nun die neu geschaffene Kommunale Impfstelle Zweibrücken hinzu. Deren ehrenamtliches Personal wird ab Mittwoch, 15. Dezember, jeweils montags, mittwochs und freitags von 14 bis 20 Uhr alle Interessenten ohne vorherige Terminvereinbarung gegen Corona impfen. Über 30-Jährige erhalten das Vakzin von Moderna, unter 30-Jährige Biontech. Unabhängig von der Altersgruppe kann auch der Impfstoff von Johnson & Johnson gewählt werden. Ab 15. Dezember wird hier also täglich geimpft außer samstags und sonntags. Die Stadt Zweibrücken geht davon aus, dass das Angebot vorerst bis Ende Januar 2022 aufrechterhalten wird. Eine Verlängerung sei aber sehr gut möglich. Für die beiden kommenden Wochen sei bereits genug Impfstoff-Nachschub für 500 Dosen täglich zugesagt.

