In der Nacht zum Sonntag brannte eine Holzhütte in der St. Ingberter Südstraße komplett aus. Wie die Feuerwehr berichtet, bemerkte ein Kollege, der in der Nachbarschaft wohnt, gegen 3.30 Uhr den Brand. Er setzte den Notruf ab und warnte die Bewohner des angrenzenden Wohnhauses. Der Feuerwehr gelang es zwar zu verhindern, dass die Flammen auf angrenzende Wohnhäuser sowie Autos übergriffen, für die Holzhütte kam jedoch jede Hilfe zu spät. Der Einsatz dauerte rund eine Stunde. Bereits am Samstagnachmittag befreite die Feuerwehr, ebenfalls in der Südstraße, einen eingesperrten Jugendlichen. Der Junge befand sich im Inneren einer Garage, konnte das geschlossene Tor nicht mehr öffnen. Die Feuerwehr hebelte das Tor mittels Spezialwerkzeug auf und rettete den Jugendlichen.